இந்தியாவில் கருத்துரிமை சுதந்திரம் ஜனநாயக பாரம்பரியம்.. டுவிட்டர் கருத்து தவறானது மத்திய அரசு பதிலடி

டெல்லி: இந்தியாவில் கருத்துரிமை சுதந்திரம் என்பது பாரம்பரியமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், டுவிட்டரின் கருத்து தவறானது; முற்றிலும் ஆதாரமற்றது என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கருத்துரிமைக்கு ஆபத்து ஏற்படும் சூழ்நிலை நிலவுவதாக டிவிட்டர் புகார் கூறிய நிலையில் மத்திய அரசு பதிலடி கொடுத்துள்ளது.

பேஸ்புக், டுவிட்டர், வாட்ஸ்-அப் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்களுக்கும், ஓடிடி தளங்களுக்கும் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் புதிய விதிமுறைகளை மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது.

Freedom of expression in India has traditionally been observed, and Twitter's view is wrong; The federal government has said it is completely unfounded