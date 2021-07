இந்த 10 மாநிலங்களுக்கு மிக மிக கவனம் தேவை.. தளர்வுகள் கொடுக்க கூடாது.. மத்திய அரசு அதிரடி வார்னிங்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: இந்தியாவில் மீண்டும் கொரோனா வேகம் எடுக்க தொடங்கி இருக்கிறது. கேரளாவில் மட்டும் நாட்டின் மொத்த பாதிப்பில் 50% இருக்கிறது. தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா மாநிலங்களிலும் தொற்றின் வேகம் அதிகரித்துள்ளது.

இந்த நிலையில் கேரள, மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, ஒடிசா, அசாம், மிசோரம், மேகாலயா, ஆந்திரா மற்றும் மணிப்பூர் ஆகிய மாநிலங்களில் கொரோனா நிலைமையை ஆய்வு செய்ய மத்திய சுகாதார செயலாளர் ராஜேஷ் பூஷன் தலைமையில் உயர்மட்டக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

தமிழ்நாட்டில் அதிகரிக்கும் கொரோனா.. உடனே களத்தில் இறங்கிய முதல்வர் ஸ்டாலின்.. செம விழிப்புணர்வு!

English summary

10 states including Kerala and Tamil Nadu should be very careful. The federal government has warned that relaxations should not be given