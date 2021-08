சு.வெங்கடேசன் எம்.பி கோரிக்கையை ஏற்ற மத்திய அரசு.. பயணிகள் ரயில் இயக்க நடவடிக்கை.. விரைவில் அறிவிப்பு

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: தமிழக எம்.பி.க்கள் சு.வெங்கடேசன், கலாநிதி வீராச்சாமி கோரிக்கையை ஏற்று சாதாரண பயணிகள் ரயிலை இயக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக சு.வெங்கடேசன் எம்.பி மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் ஒன்றரை ஆண்டுகளாக ஆட்டம் போட்டு வரும் கொரோனா தொற்று காரணமாக பொது போக்குவரத்து பல மாதங்கள் முடங்கியது. இதனை தொடர்ந்து சாலை போக்குவரத்து ஓரளவு சீரடைந்தது.

ஆனால் விமான போக்குவரத்து, ரயில் போக்குவரத்து முழுமையாக சீரடையவில்லை. நடுத்தர மக்கள் அதிகளவு பயன்படுத்தும் ரயில் போக்குவரத்தை பொறுத்தவரை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் மட்டுமே இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

It is said that the Central Government is taking steps to run the ordinary passenger train at the request of Tamil Nadu MPs su.venkatesan and Dr. Veerachami. su.venkatesan MP thanked the Central Government for this