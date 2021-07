ஆக்சிஜன் உயிரிழப்பு இல்லை என மத்திய அரசு கூறுவது சுத்த பொய்..ஆதாரத்துடன் வெளுத்து வாங்கும் சத்தீஸ்கர்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள் குறித்து எந்தவொரு தரவுகளையும் மத்திய அரசு கேட்டுப் பெறவில்லை என தெரிவித்துள்ள சத்தீஸ்கர் அரசு, ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை உயிரிழப்புகள் குறித்து மத்திய அரசின் அறிக்கை தவறாக உள்ளதாக விமர்சித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களாக கொரோனா 2ஆம் அலை மிக மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இப்போது தான் வைரஸ் பாதிப்பு மெல்ல குறைந்து வருகிறது.

அப்போது தினசரி கொரோனா பாதிப்பு நான்கு லட்சம் வரை சென்றது. அதேபோல கொரோனா உயிரிழப்புகளும் நான்காயிரம் வரை சென்றது.

English summary

Chhattisgarh Health Minister T S Singh Deo accused the Centre of misleading the country with its statement on deaths caused due to lack of oxygen. He said that the Central government had not demanded any figures from state governments regarding these deaths so far.