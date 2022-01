'சீனா திருந்தவில்லை'.. 'இந்தியா மிக வலுவான பதிலடி'.. ராணுவ தளபதி எம்.எம்.நரவனே பரபர பேட்டி!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: கடந்த 2020-ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் கிழக்கு லடாக் எல்லை பகுதிகளில் சீன ராணுவத்தினர் பெரும் அட்டூழியத்தில் ஈடுபட்டனர் 2020-ம் ஆண்டு ஜூன் 15-ம் தேதி லடாக்கின் கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் இந்திய, சீன ராணுவ வீரர்களிடையே கடும் மோதல் மூண்டது.

இரு நாட்டு ராணுவ வீரர்களும் கற்களால் தாக்கி கொண்டனர். இந்த பயங்கர மோதலில் நமது ராணுவ வீரர்கள் 20 பேர் வீர மரணம் அடைந்தனர். சீன தரப்பில் 45 வீரர்களும் உயிரிழந்தனர்.

English summary

Indian Army chief MM Narawane said the threat on the Chinese border had not been reduced in any way. He said India was responding strongly to China's attempt to change the situation unilaterally through the Line of Control