டெல்லி விமான நிலையத்தில் சினிமா பாணியில் சம்பவம்.. இண்டிகோ விமானத்தின் கீழே "சர்ருன்னு" சென்ற கார்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: டெல்லியில் உள்ள இந்திராகாந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில், புறப்பட தயாராக இருந்த விமானம் மீது சினிமா பாணியில் விறுட்டென கார் ஒன்று மோத முயன்ற சம்பவம் பயணிகள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த சில வாரங்களாகவே விமானங்கள் அடிக்கடி தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக அவசரமாக தரையிறக்கப்படும் நிகழ்வுகள் அதிகரித்து வருகிறது.

இதேபோல் அதிர்ஷ்டவசமாக பெரும் சேதம் எதுவும் ஏற்படவில்லை என்றாலும் அடிக்கடி அரங்கேறும் இத்தகைய சம்பவங்கள் விமானப் பயணிகள் மத்தியில் ஒரு வித அச்சத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

'சென்னை பரந்தூரில் புதிதாக விமான நிலையம்' என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள்? எப்ப திறப்பீங்க? புது தகவல்கள்!

English summary

At the Indira Gandhi International Airport in Delhi, an incident in which a Sarrena car tried to crash into a plane that was about to take off in a cinematic fashion has created fear among passengers.