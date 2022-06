கோபப்பட்ட காங்கிரஸ் தலைவர்.. “நம்பர் 2” சோனியாவின் சமாதான முயற்சி தோல்வி.. அடுத்த விக்கெட் இவர்தானா?

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத், தனக்கு ராஜ்ய சபா சீட் வழங்கப்படாததால் கட்சி தலைமை மீது கடும் அதிருப்தியில் உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

காங்கிரஸ் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தி, குலாம் நபி ஆசாத்துக்கு கட்சித் தலைவருக்கு அடுத்த நிலை பொறுப்பை அளிப்பதாக கூறியும் அவர் மறுத்துவிட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து அதிருப்தி தலைவர்கள் பலர் வெளியேறி வரும் நிலையில், குலாம் நபி ஆசாத்தும் அதிரடி முடிவு எடுப்பார் என அக்கட்சியினர் மத்தியில் பேச்சு அடிபட்டு வருகிறது.

சோனியா காந்தி தலைமையை மாற்ற வேண்டும் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை- குலாம் நபி ஆசாத் திடீர் பல்டி!

English summary

Sonia Gandhi tried to placate Ghulam Nabi Azad by offering number two position in Congress. Sources said that Azad refused to take the offer.