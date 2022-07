“அந்த வார்த்தை வாய் தவறி வந்தது..” - ஜனாதிபதியிடம் மன்னிப்பு கோரி ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி கடிதம்!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு குறித்து காங்கிரஸ் எம்.பி ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி பேசியதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பிய நிலையில், குடியரசுத் தலைவரிடம் மன்னிப்புக் கோரியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் லோக்சபா குழுத் தலைவர் ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி, குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை, 'ராஷ்டிரபத்னி' எனப் பேசியது பாஜக எம்.பிக்கள் மத்தியில் கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது.

வாய் தவறி அந்த வார்த்தை வந்துவிட்டதாகவும், குடியரசுத் தலைவரிடம் மன்னிப்பு கேட்பேன் என ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி தெரிவித்திருந்த நிலையில், இன்று மன்னிப்பு கேட்டு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

5 கேள்விகள்! எவ்வளவு முயன்றும்.. எடப்பாடிக்கு கிடைக்காத 10 நிமிடம்! மோடி தனியாக சந்திக்காதது ஏன்?

English summary

"I assure you that it was a slip of the tongue. I apologise and request you to accept the same," Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury letter to President Droupadi Murmu.