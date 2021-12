காங்.-க்கு வந்த அடுத்த தலைவலி.. இந்த முறை உத்தரகண்ட்டில்.. பரபரப்பை கிளப்பிய முன்னாள் முதல்வர்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உத்தரகண்ட் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், காங்கிரசுக்கு புதிய தலைவலியைக் கொடுக்கும் வகையில் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான ஹரீஷ் ராவத் தலைமை குறித்து அதிருப்தி தெரிவிக்கும் வகையில் ட்வீட் செய்துள்ளார்.

அடுத்தாண்டு தொடக்கத்தில் உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப், கோவா, மணிப்பூர், உத்தரகண்ட் ஆகிய 5 மாநிலங்களில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

இதில் பஞ்சாப் தவிர மற்ற அனைத்து மாநிலங்களிலும் பாஜகவே ஆளும் கட்சியாக உள்ளது. இதனால் மற்ற மாநிலங்களிலும் வெல்ல வேண்டும் என்ற முனைப்பில் வேலைகளைத் தொடங்கியுள்ளது. காங்கிரஸ்.

English summary

Harish Rawat, one of the Congress's top trouble-shooters, has hinted that he may soon be the one causing trouble for the party. Uttarakhand elections latest updates in tamil.