கே சி வேணுகோபாலை அலேக்காக தூக்கிய போலீஸ்.. டெல்லி காங். போராட்டத்தில் பரபரப்பு! தீயாக பரவும் வீடியோ

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சோனியா காந்தி மற்றும் ராகுல் காந்திக்கு அமலாக்கத்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியதைக் கண்டித்து நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கட்சியினர் போராட்டத்தின் போது, காங்கிரஸ் கட்சி மூத்தத் தலைவர் கே.சி.வேணுகோபாலை போலீசார் அலேக்காக தூக்கிச் செல்லும் காட்சிகள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு தொடர்பான விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று அமலாக்கத்துறை சார்பாக காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சோனியா காந்தி மற்றும் ராகுல் காந்தி ஆகியோருக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டது. இதனைத்தொடர்ந்து அமலாக்கத்துறை முன் ராகுல் காந்தி இன்று ஆஜரானார். இந்த விசாரணை முழுக்க முழுக்க உள்நோக்கம் கொண்டது என்று கூறி நாடு முழுவதும் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பாக போராட்டம் நடைபெற்றது.

Congress General Screatary KC Cenugopal was Manhandled by Cops during the protest in Delhi. Also he was arrested by Police and Locked in Police station. Now Manhandled video goes trending around Social Media.