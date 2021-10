அக்.16ல் காங்கிரஸ் காரிய கமிட்டி கூட்டம்.. நிரந்த தலைவர் குறித்து முக்கிய முடிவெடுக்க வாய்ப்பு

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியின் உயர் முடிவுகளை எடுக்கும் காரியக் கமிட்டிக் கட்டம் வரும் 16-ம் தேதி டெல்லியில் நடக்கிறது. இந்த கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் பதவிக்கானதேர்தல் குறித்து விவாதிக்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. மேலும் அரசியல் சூழல், அடுத்த ஆண்டு நடக்க உள்ள டெல்லி, பஞ்சாப் உத்தரப்பிரதேச சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் குறித்து விவாதிக்கப்படும் எனத் தெரிகிறது.

காரியக் கமிட்டிக் கூட்டத்தை விரைவாகக் கூட்டக் கோரியும் பல்வேறு விவகாரங்கள் ஆலோசிக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இருப்பதாகக் கூறியும் சமீபத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்திக்கு, மூத்த தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் கடிதம் எழுதியிருந்தார்.

இந்த சூழலில் தான் டெல்லியில் உள்ள அக்பர் சாலையில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் இந்த காரியக் கமிட்டிக் கூட்டம் அக்டோபர் 16ம்தேதி நடக்க உள்ளது. காங்கிரஸ் காரியக் கமிட்டி உறுப்பினர்கள், நிரந்தர அழைப்பாளர்கள், சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் இதில் பங்கேற்கிறார்கள்.

English summary

THE party leadership has decided to convene a meeting of the Congress Working Committee (CWC) next week amid fresh turmoil and sparring by leaders in Punjab and Chhattisgarh.