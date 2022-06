அடங்க மறுக்கும் கொரோனா.. 4 மாதங்களில் முதல் முறை! இந்தியாவில் 3 சதவீதத்தை தாண்டிய பாசிட்டிவ் விகிதம்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 4 மாதங்களுக்குப் பின்னர் பாசிட்டிவ் விகிதம் மீண்டும் அதிகரித்து உள்ளது அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.

உலகெங்கும் ஓமிக்ரான் கொரோனா காரணமாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு அலை ஏற்பட்டது. அந்த சமயத்தில் உலகெங்கும் வைரஸ் பாதிப்பு அதிகமாக இருந்தது.

ஆனால், ஓமிக்ரான் கொரோனா தீவிரமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை என்பது சற்றே நல்ல விஷயம். அதேபோல ஓமிக்ரான் பாதிப்பும் மிக விரைவில் கட்டுக்குள் வந்தது.

இந்தியாவில் ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்பு 2-வது நாளாக 8,000-த்தை கடந்து பதிவாகி உள்ளது- 4 பேர் மரணம்

English summary

India’s daily positivity rate is at 3.24% for the first time in four months: (இந்தியாவில் திடீரென அதிகரிக்கும் கொரோனா கேஸ்கள்.) Corona cases begin to raise in India.