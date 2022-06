கொரோனா இன்னும் முடியலை! பள்ளி மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்துங்க! மத்திய அரசு அறிவுரை

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛இந்தியாவில் கொரோனா பரவல் இன்னும் முடியவில்லை. பள்ளி செல்லும் மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்துவதில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும்'' என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மான்சுக் மாண்டவியா அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு அறிவுறுத்தி உள்ளார்.

இந்தியாவில் 3 அலைகளாக கொரோனா பரவியது. கொரோனா வைரஸால் ஏராளமான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். அதோடு கொத்து கொத்தாக மக்கள் இறந்தனர்.

இதையடுத்து ஊரடங்கு உள்பட கொரோனா தடுப்பு வழிமுறைகள் நடைமுறை செய்யப்பட்டன. மேலும் கொரோனா தடுப்பூசிகள் கண்டுப்பிடித்து பொதுமக்களுக்கு செலுத்தப்பட்டது. மத்திய, மாநில அரசுகளின் இத்தகைய கூட்டு முயற்சியால் இந்தியா கொரோனா பாதிப்பு குறைந்தது.

English summary

Union Minister for Health and Family Welfare Mansukh Mandaviya says, Covid 19 pandemic is not over yet, and Covid-appropriate behaviours such as searing masks and maintaining physical distance should be continued. And special effort should be taken to reach vaccination to all students.