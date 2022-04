இன்று முதல் தனியார் மையங்களில் பூஸ்டர் டோஸ்! யார் போட்டுக் கொள்ளலாம்? கட்டணம் எவ்வளவு? முழு தகவல்

Delhi

டெல்லி: நாடு முழுவதும் இன்று முதல் 18 வயதைத் தாண்டிய அனைவருக்கும் முன்னெச்சரிக்கை டோஸ் எனப்படும் மூன்றாவது டோஸ் வேக்சின் போடும் பணிகள் தொடங்குகிறது.

இந்தியாவில் கடந்த 2020 தொடக்கத்தில் பரவ தொடங்கிய கொரோனா நாடு முழுவதும் மிக மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக டெல்டா கொரோனாவால் ஏற்பட்ட இரண்டாம் அலையில் இந்தியாவில் உயிரிழப்புகள் உச்சம் தொட்டது.

இப்போது தான் நாட்டில் வைரஸ் பாதிப்பு குறைந்து வெகுவாக கட்டுக்குள் வந்து கொண்டு இருக்கிறது. இதற்கு நாட்டில் தீவிரமாக முன்னெடுக்கப்பட்ட கொரோனா வேக்சின் பணிகள் முக்கிய காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.

