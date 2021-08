கோவிட் 19 பற்றி தெரியும் அதை விட கொடிய கோவிட் 22 வரப்போகுதாம் - கவனம் மக்களே

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: கோவிட் 19 கொரோனா வைரஸ் இரண்டாவது அலையின் தீவிரமே முடியாத நிலையில் விரைவில் கோவிட் 22 என்ற புதிய வைரஸ் மக்கள் தாக்கும் என்று நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர். டெல்டா வைரஸ் உடன் ஒப்பிடும் போது கோவிட் 22 அதிக உயிர்கொல்லியாக மாற வாய்ப்புள்ளதாக நிபுணர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

உலகம் முழுவதும் கடந்த 2019 ஆண்டு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. கோவிட் 19 என்று பெயரிட்டப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் படிப்படியாக உருமாற்றம் அடைந்தது. டெல்டா, டெல்டா ப்ளஸ் என உருமாற்றம் அடைந்து வருகிறது கொரோனா வைரஸ். இந்தியாவில் 3 கோடியே 25 லட்சம் பேர் கொரோனாவிற்கு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகம் முழுவதும் 21 கோடிக்கும் மேற்பட்டோர் வைரஸ் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கொரோனா பரவலை தடுக்க லாக்டவுன் அறிவிக்கப்பட்டதால் படிப்படியாக கொரோனா வைரஸ் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. கொரோனா இரண்டாவது அலையே முடியாத நிலையில் மூன்றாவது அலையும் அதி தீவிரமாகக வீசும் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. கொரோனா எப்போது முடிவுக்கு என்று எவராலும் சொல்ல முடியாத நிலையில் புதிதாக கோவிட் 22 பற்றியும் அதன் பாதிப்பு பற்றியும் நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Experts are warning that a Super Variant of the SARS CoV-2 may emerge in 2022 and vaccinated people could be the potential super spreaders says An immunologist in Zurich, Professor Sai Reddy . Reddy pointed out that COVID-22 was inevitable as the coronavirus is very likely to combine to make a deadlier strain COVID-19 could be worse than what we are seeing now.