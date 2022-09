"மோடி அரசுக்கு மிதப்பு அதிகமாகிவிட்டது".. ரெப்போ வட்டி விகிதம் உயர்வு.. கடுமையாக எச்சரித்த சிபிஎம்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: வங்கிகளுக்கான குறுகிய கால கடனுக்கான ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை 0.5 சதவிகிதமாக அதிகரித்துள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்தி காந்த தாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

இதன் மூலம் ரெப்போ வட்டி விகிதம் 5.9 சதவிகிதமாக அதிகரித்துள்ளது. நடப்பாண்டில் இவ்வாறு வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்படுவது இது நான்காவது முறையாகும்.

கடந்த மே முதல் தற்போது வரை மட்டும் 1.4% சதவிகிதம் வட்டி உயர்ந்துள்ளது. இந்த உயர்வுக்கு சிபிஎம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த 3 போட்டோஸை பாருங்க.. காங்கிரஸ் தலைவர் ரிசல்ட் ஈஸியா தெரிஞ்சிடும்.. இவர்தான் அடுத்த தலைவரா?

English summary

RBI Governor Shaktikanta Das has said that the repo interest rate for short-term loans to banks has been increased to 0.5 percent. With this, the repo interest rate has increased to 5.9 percent. This is the fourth such increase in interest rate this year. The interest rate has increased by 1.4% since last May till now. CPM strongly condemned this hike.