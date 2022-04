டெல்லி கட்டிட இடிப்பு.. நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு மதிப்பில்லையா? பாஜக, ஆம்ஆத்மியை விளாசிய ஜோதிமணி எம்பி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லி ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம் விவகாரத்தில் பாஜக, ஆம்ஆத்மி கட்சிகளை காங்கிரஸ் எம்பி ஜோதிமணி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தும் புல்டோசர்கள் கொண்டு ஏழை மக்களின் கடைகள், வீடுகளை பாஜக சூரையாடுவதாகவும், அதனை மறைமுகமாக ஆதரித்து ஆம்ஆத்மி வேடிக்கை பார்ப்பதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இந்து மத கடவுளான அனுமனின் பிறந்தநாள் தினம் 'அனுமன் ஜெயந்தி' என கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு சனிக்கிழமை அனுமன் ஜெயந்தி கொண்டாடப்பட்டது. இதையொட்டி டெல்லியில் ஊர்வலம் நடத்தப்பட்டது.

ஜஹாங்கிர்புரி பகுதியில் இருதரப்பு இடையே வன்முறை ஏற்பட்டது. கற்கள் வீசப்பட்டன. வாகனங்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன. போலீசார் மீதும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.

English summary

Congress MP Jothi Mani has criticized the BJP and Aam Aadmi party's for demolition of shops and houses of poor people using bulldozers after the Supreme Court order.