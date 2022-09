செம புலன் விசாரணை.. காப்பீட்டு ஏஜென்டாக மாறிய போலீஸ்! கொலை வழக்கில் 25 ஆண்டுக்கு பின் டிரைவர் கைது

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லியில் நடந்த கொலை வழக்கில் கொலை செய்த நபர் பற்றிய எந்த தடயமும், ஆதாரமும் இல்லாத நிலையில் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்திய போலீசார் காப்பீட்டு ஏஜென்ட் போல் நடித்து விசாரணை நடத்தி 25 ஆண்டுக்கு பிறகு கொலையாளியை கைது செய்துள்ளனர்.

பல நாள் திருடன் ஒருநாள் அகப்படுவான் என்பது பழமொழி.. இந்தியாவில் கொலை, கொள்ளை, திருட்டு உள்பட பிற குற்ற செயல்களில் ஈடுபடும் நபர்களை பற்றி போலீசார் விசாரணை நடத்தி அதிரடியாக கைது செய்கின்றனர்.

இருப்பினும் சில வழக்குகள் போலீசாருக்கு பெரும் சவாலாக இருக்கும். அதாவது குற்றம் புரிந்த நபர் நீண்டகாலமாக போலீசாரின் கைகளில் சிக்காமல் டிமிக்கி கொடுத்தபடி இருப்பார். அந்த வகையில் தான் டெல்லியில் கொலை செய்த நபர் 25 ஆண்டுகளாக போலீசில் சிக்காமல் இருந்தார். அவரை தற்போது போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

In Delhi's murder case, the police, who continued to investigate without any clue or evidence about the killer, arrested the killer after 25 years by pretending to be an insurance agent.