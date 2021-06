தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவர்களையும்.. தாக்கும் டெல்டா கொரோனா வகை.. எய்ம்ஸ் ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட டெல்டா வகை கொரோனாவுக்கு கோவிஷீல்டு மற்றும் கோவாக்சின் தடுப்பூசி எடுத்துக் கொண்டவர்களையும் தாக்கும் திறன் இருப்பது எய்ம்ஸ் மற்றும் தேசிய நோய் கட்டுப்பாட்டு மையம் நடத்திய ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலையின் தாக்கம் கடந்த சில மாதங்களாகவே உச்சத்திலிருந்தது. தினசரி கொரோனா பாதிப்புகள் நான்கு லட்சம் வரை சென்றது.

நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு கையை மீறிச் செல்வதற்கு உருமாறிய கொரோனா வைரசே காரணம் எனக் கூறப்பட்டது.

English summary

AIIMS and National Centre for Disease Control conducted separate studies on delta Corona variants. They found that the 'delta' variant of COVID-19 is capable of infecting people even after they have received both doses of the Covaxin or Covishield vaccines.