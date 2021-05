இந்தியாவில் குறையும் கொரோனா பாதிப்பு.. தொடர்ந்து உயரும் உயிரிழப்பு.. இது எப்போது சரியாகும்?

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: இந்தியாவின் கொரோனா பாதிப்பு குறித்த கடந்த சில வார புள்ளிவிவரங்களை எடுத்து பார்த்தால், இந்தியா பல விஷயங்களில் முன்னேறி உள்ளது. தினசரி கொரோனா பாதிப்பு வெகுவாக குறைந்தவிட்டது. குணம் அடைந்தவர்கள் எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகரித்துவிட்டது. நோய் தொற்று பரவும் விகிதமும், தீவிரமான பாதிப்பு நிலையும் பல மாநிலங்களில் குறைந்துவிட்டது.

இருப்பினும், சுகாதார அதிகாரிகளுக்கு தொடர்ந்து கவலை அளிக்கும் ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் , இறப்பு விகிதங்களின் தொடர்ச்சியாக அதிகமாக இருப்பது தான். .

கொடிய கொரோனா தொற்றின் 2வது அலையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மற்ற நாடுகளை விட இந்தியாவில் வழக்கு இறப்பு விகிதம் (சி.எஃப்.ஆர்) கணிசமாகக் குறைவாக இருந்தாலும், இந்த எண்ணிக்கை மே இரண்டாம் பாதியில் அதிகரித்துள்ளது.

மே மாதத்தின் முதல் 15 நாட்களில், நாட்டின் தினசரி உயிரிழப்பு விகிதம் 1.06 சதவீதம் ஆக இருந்தது. அதாவது 58,431 பேர் உயிரிழந்ததாக மத்திய அரசு நாடு தெரிவித்தது இருப்பினும், அடுத்த 14 நாட்களில் (மே 16-29), தினசரி உயிரிழப்பு விகிதம் 1.73 சதவீதம் உயர்ந்தது. சராசரியாக 55,688 குடிமக்கள் உயிரிழந்ததா சுகாதாரத்தறை தெரிவித்துள்ளது. அதாவது பாதிப்பு அதிகமாகஇருந்த போது குறைவாக இருந்த மரண விகிதம், பாதிப்பு குறைந்த பின் அதிகரித்துள்ளது.

English summary

As daily new cases in India began to fall from May 16, death numbers will likely come down from the first week of June. The declining trend over the last few days gives us hope that there will be considerable reduction in the number of Covid-related deaths in the coming days.