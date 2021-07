நாட்டில் நிலவிய உச்சக்கட்ட கொரோனா குழப்பம்.. காரணம் ஐசிஎம்ஆர் தான்?ஆதாரங்களுடன் விளாசும் ஆய்வாளர்கள்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கொரோனா பரவல் நாட்டில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வைரஸ் பரவலும், உயிரிழப்புகளும் தொடர்ந்து அதிகரித்தபோது, அப்போது இருந்த நிலையை மேலும் குழப்பும் வகையிலேயே ஐசிம்ஆர் பரிந்துகள் இருந்ததாக ஆய்வாளர்கள் விமர்சித்துள்ளனர்

டெல்லியில் அமைந்துள்ள ஐசிஎம்ஆர் எனப்படும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகம் பல ஆண்டுகளாகச் செயல்பட்டு வந்தாலும், கொரோனாவுக்கு முன்பு வரை அது குறித்து இந்தியாவில் அதிகப்படியான மக்களுக்குத் தெரியாது.

நாட்டில் கொரோனா பரவ தொடங்கிய பிறகு அமெரிக்காவின் சிடிசி போன்ற தொற்று நோய் நிறுவனங்களுக்கு இணையாக இதுவும் முக்கியத்துவம் பெற்றது. ஆனால் நாட்டில் கொரோனா நிலை குழப்பமடைய ஐசிஎம்ஆரும் ஒரு காரணமாக இருந்தது என்ற குற்றச்சாட்டுகளும் பரவலாக எழுந்துள்ளது.

English summary

ICMR drew criticism from the nation's doctors and independent scientists. Doctors have questioned its drug recommendations and the group's lack of transparency on data related to variants identified in India that are now spreading globally.