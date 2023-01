'எக்ஸ்பிரஸ் வே' சென்னை டூ பெங்களூரு.. எந்த ரூட்டில் போகுது தெரியுமா? முழு டீடெயில் இங்கே!

Delhi

டெல்லி: சென்னை முதல் பெங்களூர் வரையிலான எக்ஸ்பிரஸ் சாலை திட்டம் வருகிற மார்ச் 2024-க்குள் தயாராகிவிடும் என்று அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியுள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் இந்த சாலை எந்தெந்த மாவட்டங்கள் வழியாக அமைகிறது என்று பார்க்கலாம்.

மத்திய நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சகம் சார்பில் நாட்டின் முக்கிய நகரங்களுக்கு இடையே நெடுஞ்சாலைகள் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.

அதன்படி சென்னை - பெங்களூர், பெங்களூர் - மைசூர் எனப் பல நெடுஞ்சாலை பணிகள் இப்போது நடைபெற்று வருகிறது.

As Minister Nitin Gadkari has said that the express road project from Chennai to Bangalore will be ready by March 2024, let's see which way this road will be constructed in Tamil Nadu.