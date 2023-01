பணமதிப்பிழப்பு வழக்கில் மாறுபட்ட தீர்ப்பு சொன்ன நீதிபதி பி.வி.நாகரத்னா! புதிய சாதனை காத்திருக்கு

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையை ஆதரித்து 4 நீதிபதிகளும் அதை எதிர்த்து ஒரு நீதிபதியும் தீர்ப்பளித்துள்ளனர். இவர்களில் நோட்டுகள் செல்லாது என திடீரென அறிவித்தது தவறு என தீர்ப்பளித்தவர் நீதிபதி பி.வி. நாகரத்னா. இவர் முன்னாள் தலைமை நீதிபதி இ.எஸ். வெங்கட்ராமையாவின் மகளாவார்.

பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் 58 க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. அதன் மீதான தீர்ப்பை உச்சநீதிமன்றம் வழங்கியது. அதில் பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை செல்லும் என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.

நோட்டுகள் மீதான தடை செல்லும் என 4 நீதிபதிகளும் செல்லாது என ஒரு நீதிபதியும் தீர்ப்பளித்துள்ளனர். இவர்கள் அந்த ஒரு நீதிபதி பி.வி. நாகரத்னா. இவர் யார் என்பதை பார்க்கலாம்.

உச்சநீதிமன்றம் ஏற்றுக் கொண்ட கசப்பு மருந்து பணமதிப்பிழப்பு! பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு சாதித்தது என்ன?

English summary

Do you know who is Justice B.V.Nagarathna? a judge of Supreme Court of India. She was served as judge of Karnataka Highcourt. she is the daughter of former Chief justice E.S.Venkataramaiah.