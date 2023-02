சர்வதேச கேன்சர் தினம்.. புற்றுநோய் குறித்த "இந்த" வதந்திகளை நம்பாதீங்க! மருத்துவர்கள் விளக்கம்

மூலிகை மருந்துகள் மூலம் இந்நோயை குணப்படுத்த முடியுமா? கீமோதெரப்பி வலி மிகுந்ததா? புற்றுநோய் பரவுமா? போன்ற சந்தேகங்களை மருத்துவர்கள் விளக்கியுள்ளனர்.

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: இன்று சர்வதேச புற்றுநோய் தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. உலகம் முழுவதும் புற்றுநோய் காரணமாக ஆண்டுக்கு சுமாராக 1 கோடி பேர் வரை பலியாகின்றனர். இந்நிலையில் புற்றுநோய் குறித்த சில தவறான வதந்திகளை மருத்துவர்கள் விளக்கி கூறியுள்ளனர்.

புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் அந்த அனுபவம் மிகவும் அதிர்ச்சிகரமானதாகவும், பயங்கரமானதாகவும் இருக்கும். ஆனால் நம்மில் பெரும்பாலானோருக்கு புற்றுநோய் குறித்த முழுமையான புரிதல்கள் இருப்பதில்லை. இது இந்நோய் குறித்த அச்சத்தையும், நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் பாரபட்சமான அணுகுமுறையையும் உருவாக்குகிறது. எனவே இந்நோய் குறித்த தவறான புரிதல்களை உடைக்க வேண்டிய அவசியம் எழுந்துள்ளது.

அந்த வகையில் மருத்துவர்கள் இது குறித்து சில தகவல்களை விளக்கியுள்ளனர். அவர்கள் கூறியுள்ளதாவது, "குழந்தைகள், வயதானவர்கள், கர்ப்பிணிகள் ஆகியோர் இருக்கும் இடத்தில் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. இதற்கு காரணம் புற்றுநோய் பரவும் என்கிற எண்ணம்தான். புற்று நோய் பரவும் தன்மை கொண்டது கிடையாது. இதனை ஒருவர் மற்றொருவருக்கு பரப்ப முடியாது.

English summary

Today is International Cancer Day. About 1 crore people die of cancer every year worldwide. In this case, doctors have explained some false rumors about cancer.