தீவிரவாதத்தை ஆதரிக்காதீங்க.. யாசின் மாலிக்கிற்கு ஆதரவு தெரிவித்த இஸ்லாமிய அமைப்புக்கு இந்தியா சுளீர்

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: காஷ்மீர் பிரிவினைவாத தலைவர் யாசின் மாலிக்கிற்கு டெல்லி என்ஐஏ நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை விதித்த நிலையில் இஸ்லாமிய ஒத்துழைப்பு அமைப்பு (ஒஐசி)இந்தியாவுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இதற்கு இந்தியா தரப்பில் தீவிரவாதத்தை நியாயப்படுத்த வேண்டாம் என பதிலடி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

காஷ்மீர் பிரிவினைவாத தலைவரான யாசின் மாலிக் தீவிரவாத அமைப்புகளுக்கு நிதி திரட்டினார். 2019ல் கைது செய்யப்பட்டு டெல்லி திஹார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

இதுதொடர்பான வழக்கு டெல்லி என்ஐஏ நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது. மே 19ல் யாசின் மாலிக்கிற்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கி நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்தது.

English summary

The Organization of Islamic Cooperation (OIC) has condemned India after a Delhi NIA court sentenced Kashmir separatist leader Yasin Malik to life imprisonment. India has retaliated by saying that terrorism should not be justified.