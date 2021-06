ஜாக்குவார் கார்.. கனிமொழி வீட்டில் சமையல்.. மலைக்கோயில் அர்ச்சகர் சந்திப்பு! சுழன்ற துர்கா ஸ்டாலின்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் டெல்லிக்குப் போய், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி என நாட்டின் முக்கிய அரசியல் தலைவர்களை அடுத்தடுத்த நாட்களில் சந்தித்து அனலை கிளப்பியிருந்தார்.

சென்னை திரும்பிய ஸ்டாலின் இப்போது ஊரடங்கு தளர்வுகள் குறித்தும், கொரோனா கட்டுப்பாடு குறித்தும் அடுத்தடுத்து ஆலோசனைகளை நடத்தி வருகிறார்.

இந்த நிலையிலும், ஸ்டாலினின் டெல்லி பயணம் பற்றிதான் திமுகவினரிடையே தொடர்ந்து பேசப்பட்டு வருகிறது.

காஷ்மீர் விவகாரம்.. பிரதமர் தலைமையில் அனைத்து கட்சி கூட்டம்.. முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாக வாய்ப்பு

English summary

Do you know why Durga Stalin has accompanied with Tamil Nadu CM MK Stalin to Delhi? Here is the full detail.