தயிர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா! அப்போ இதை படிங்க முதல்ல.. நன்மைகள் பல ஆனாலும் சில சிக்கல் இருக்கு

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இங்குப் பலருக்கும் உணவில் தவிர்க்கவே முடியாத உணவாகத் தயிர் இருக்கிறது. தயிர் பெரும்பாலானோருக்கு எந்தவொரு பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது என்ற போதிலும் சிலருக்குக் கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.

இந்தியாவில் நாம் ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்திலும் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் உணவுப் பழக்க வழக்கங்களும் மாறிக் கொண்டே இருக்கும்.. தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் உணவு முறைக்கும் கேரளாவில் இருக்கும் உணவுப் பழக்கத்திற்குமே கூட பெரிய வித்தியாசம் இருக்கும்.

ஆனால், நாடு முழுக்க இருக்கும் ஒரு சில உணவுகளில் ஒன்று தயிர். சிலருக்கு எல்லாம் மதிய சாப்பாட்டைத் தயிருடன் முடித்தால் தான் சாப்பிட்டது போன்ற உணர்வே ஏற்படும். ஆனால், தயிர் சாப்பிடுவதிலும் சில பிரச்சினைகள் உள்ளன. அது என்ன என்பதைப் பார்க்கலாம்..

English summary

Eating curd might cause some serious side effects among people warns doctors: Health news in tamil eating curd in not good for health.