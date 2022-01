நாளை தாக்கல் செய்யப்படும் பொருளாதார ஆய்வறிக்கை.. அப்படி என்றால் என்ன? ஏன் முக்கியம்? முழு தகவல்

Delhi

டெல்லி: மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை நாளை, ஜனவரி 31ஆம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க உள்ளார்.

வரும் பிப். 1ஆம் தேதி 2022 நிதியாண்டிற்கான மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்யவுள்ளார். இதற்கிடையே அதற்கு முந்தைய நாள் அதாவது நாளை, நாடாளுமன்றத்தில் பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது.

வரும் 2022-23 நிதி ஆண்டில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி சுமார் 9 சதவீதமாக இருக்கும் என்று பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் கணிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Finance minister Nirmala Sitharaman will present the Economic Survey for 2021-22 in Parliament on January 3: Economic Survey is expected to project a growth of around 9 per cent for the next financial year.