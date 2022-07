இன்னும் விசாரணை முடியல.. நேரில் வாங்க.. சோனியா காந்தியை விடாத அமலாக்கப்பிரிவு.. மீண்டும் சம்மன்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கில் சோனியா காந்தியிடம் நேற்று 3 மணிநேரம் விசாரணை நடந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக மீண்டும் விசாரணைக்கு ஆஜராகக்கோரி அவருக்கு அமலாக்கப்பிரிவு சம்மன் வழங்கி உள்ளது.

நேஷனல் ஹெரால்டு பங்கு விவகாரத்தில் சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் செய்ததாக காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சோனியா காந்தி, ராகுல்காந்தி ஆகியோர் புகார் எழுந்தது.

இதுதொடர்பாக அமலாக்க பிரிவினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சேனியா காந்தி, ராகுல்காந்தி ஆகியோருக்கு அமலாக்கப்பிரவு சம்மன் அனுப்பியது.

நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு! சோனியா காந்தியிடம் முதல் நாள் விசாரணை ஓவர்! ஜூலை 25இல் மீண்டும் ஆஜராக சம்மன்

English summary

Sonia Gandhi was interrogated for 3 hours yesterday in the National Herald case. Following this, the Enforcement Department has issued a summons to him to appear again for investigation.