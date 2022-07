சோனியாவிடம் அமலாக்கதுறை விசாரிக்க எதிர்ப்பு.. பெங்களூர் காங்., ஆர்ப்பாட்டத்தில் காருக்கு தீவைப்பு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கில் சோனியா காந்தியிடம் இன்று அமலாக்கப்பிரிவினர் விசாரணை நடத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாடு முழுவதும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தினர். பெங்களூரில் நடந்த போராட்டத்தில் காருக்கு தீவைத்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

நேஷனல் ஹெரால்டு பங்குகளை சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் முறையில் யங் இந்தியா நிறுவனத்துக்கு மாற்றியதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சோனியா காந்தி, ராகுல்காந்தி ஆகியோர் மீது புகார் வைக்கப்பட்டது.

இதுதொடர்பாக அமலாக்க பிரிவினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதுதொடர்பாக சேனியா காந்தி, ராகுல்காந்தி ஆகியோருக்கு அமலாக்கப்பிரவு சம்மன் அனுப்பியது.

English summary

The Congress party protested across the country against the Enforcement Directorate's inquiry into Sonia Gandhi in the National Herald case. A protest in Bengaluru caused a stir when a car was set on fire.