தாமரை, இலை.. சண்முகத்துக்கு வந்த சிக்கல்.. தமிழ்நாட்டில் 7 கட்சிகள் நீக்கம் - தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி!

டெல்லி : புதிய நீதிக்கட்சி உள்பட தமிழ்நாட்டில் கடந்த 6 ஆண்டுகளாக தேர்தலில் போட்டியிடாத 7 கட்சிகளின் அங்கீகாரத்தை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ரத்து செய்துள்ளது.

2014 முதல் 2019 வரை தேர்தலில் போட்டியிடாத கட்சிகளின் அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்துள்ளது இந்திய தேர்தல் ஆணையம். அதன்படி 86 கட்சிகள் அங்கீகாரத்தை இழந்துள்ளன.

கொங்குநாடு ஜனநாயக கட்சி, மக்கள் மறுமலர்ச்சி முன்னேற்றக் கழகம், எம்ஜிஆர் தொண்டர்கள் கட்சி, தேசபக்தி, புதிய நீதிக்கட்சி, தமிழ் மாநில காயிதே மில்லத் கழகம், தமிழர் கழகம் ஆகிய கட்சிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

The 253 parties declared inactive had not complied with the statutory requirements. 86 parties, 7 from Tamil nadu that were deleted from the list of registered parties.