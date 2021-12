வாக்காளர் பட்டியலுடன் ஆதார் எண்- எதிர்ப்புக்கு இடையே தேர்தல் சீருத்த மசோதா லோக்சபாவில் நிறைவேற்றம்!

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: நாடாளுமன்றத்தின் லோக்சபாவில் எதிர்க்கட்சிகளின் மிக கடுமையான எதிர்ப்புகளுக்கு இடையே தேர்தல் சீர்திருத்த மசோதா இன்று குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நிறைவேறியது. வாக்காளர் பட்டியலுடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்க வகை செய்கிறது இந்த தேர்தல் சீர்திருத்த மசோதா.

தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அளித்த பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் தேர்தல் சீர் திருத்த மசோதா உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மசோதாவுக்கு மத்திய அமைச்சரவை அண்மையில் ஒப்புதல் அளித்தது.

The Election Laws (Amendment) Bill, 2021 passed in Lok Sabha. The Bill seeks to allow electoral registration officers to seek the Aadhaar number of people who want to register as voters "for the purpose of establishing the identity