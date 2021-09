ஒரு நாளைக்கு 12 மணி நேர வேலை.. வாரம் 3 நாட்கள் லீவு.. நிலுவையிலுள்ள சட்டம் அமலாகுமா?

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: தொழிலாளர்களுக்கு வாரத்தில் மூன்று நாட்கள் வார விடுமுறை அளிப்பது, தொழிலாளர் அடிப்படை ஊதிய உயர்வு போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய புதிய விதிமுறைகள் அக்டோபர் 1ம் தேதி முதல் நாடு முழுக்க அமலுக்கு வர இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

தொழிலாளர்களுக்கான 4 சட்டங்களை உள்ளடக்கிய புதிய விதிகளை மத்திய அரசு கடந்த ஆண்டு கொண்டு வந்தது.

இதற்கான மசோதா, நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் நிறைவேறியது. இது கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது.

India new labour law: It has been reported that the new rules, which include giving workers three days off a week and increasing their basic pay, will take effect nationwide from October 1.