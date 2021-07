கொரோனா 2ஆம் அலைக்கு பிறகும்.. கெத்து குறையாத யோகி ஆதித்யநாத்.. 42% உபி மக்கள் ஆதரவு..சிவோட்டர் சர்வே

Delhi

டெல்லி: கொரோனா 2ஆம் அலையை உபி யோகி அரசு மோசமாகக் கையாண்டதாகப் பரவலாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு வரும் நிலையிலும்கூட, அடுத்த தேர்தலில் முதல்வர் பதவிக்கு யோகி ஆதித்யநாத் சிறந்தவராக இருப்பார் என 42.2% அம்மாநில மக்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களாகவே கொரோனா 2ஆம் அலையின் தாக்கம் மிக மோசமாக இருந்தது. அப்போது தினசரி கொரோனா பாதிப்பு நான்கு லட்சம் வரை கூட சென்றது.

அதேபோல தினசரி உயிரிழப்புகளும் நான்காயிரம்வரை கூட சென்றது. இப்போது தான் நிலைமை மெல்லக் கட்டுக்குள் வருகிறது

In Times now - CVoter survey, 42.2 percent said Yogi Adityanath is the most preferable candidate to be the Chief Minister of Uttar Pradesh. Uttar Pradesh Assembly election is set to happen in 2022.