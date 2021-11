மோடிக்கு உண்மையிலேயே விவசாயிகள் மீது பாசம் இருக்கிறதா..இன்று தெரியும்.. பிரியங்கா காந்தி வைத்த செக்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: சர்ச்சைக்குரிய 3 விவசாயச் சட்டங்களை ரத்து செய்வதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்த மறுநாளான இன்று, பிரதமர் மோடிக்கு காங்கிரஸ் சீனியர் தலைவர் பிரியங்கா காந்தி ஒரு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

அதில், விவசாயிகளின் நலன்களைக் உண்மையிலேயே மோடி மதித்தால், டிஜிபி மாநாட்டின் போது, ​​மத்திய உள்துறை இணை அமைச்சர் அஜய் மிஸ்ராவுடன் பங்கேற்க கூடாது என்று கோரியுள்ளார்.

லக்கிம்பூர் விவசாயி படுகொலை வழக்கில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்றும், மத்திய உள்துறை இணை அமைச்சர் அஜய் மிஸ்ராவை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்றும் பிரதமர் மோடிக்கு பிரியங்கா எழுதியுள்ள கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதிமுகவுக்கு சசிகலா தலைமையேற்றால்.. டிடிவி தினகரனின் நிலைப்பாடு என்ன?.. பரபரக்கும் யூகங்கள்

English summary

Congress leader Priyanka Gandhi Vadra Saturday wrote a letter to Prime Minister Narendra Modi, who is in Lucknow, urging him not to share the stage with Union Minister Ajay Mishra.