ட்விஸ்ட்! உபி தேர்தலுக்கு முன் மீண்டும் தொடங்கும் போராட்டம்? செக் வைத்த விவசாயிகள்- யாருக்கு சிக்கல்

டெல்லி: உத்தரப் பிரதேச தேர்தலுக்கு சில நாட்கள் முன்பு மீண்டும் விவசாயிகள் தங்கள் போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளனர்,

மத்திய அரசின் விவசாய சட்டங்களுக்கு எதிராகக் கடந்த 2019 இறுதியில் தங்கள் போராட்டத்தைத் தொடங்கிய விவசாயிகள், சுமார் ஓராண்டிற்கும் மேலாகத் தலைநகர் டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தி வந்தனர்.

போராட்டங்கள் தொடர்ந்த போதிலும் முதலில் மத்திய அரசு சட்டங்களைத் திரும்பப் பெற மறுத்தே வந்தது. இந்தச் சூழலில் கடந்த நவ. மாதம் நாட்டு மக்களிடையே பேசிய பிரதமர் மோடி விவசாய சட்டங்களைத் திரும்பப் பெறுவதாக அறிவித்தார்.

