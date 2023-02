Replacing old political vehicle.. சாரி சாரி! நிர்மலா சீதாராமனின் டங் ஸ்லிப் ஆனதால் அவையில் சிரிப்பலை

நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வாய் தவறி கூறிய வார்த்தையால் அவையில் சிரிப்பலை

டெல்லி: நாடாளுமன்றத்தில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்து அந்த உரையை வாசித்துக் கொண்டிருந்த நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், பொல்யூட்டிிங் என்பதற்கு பதிலாக பொலிட்டிகல் என கூறியது அவையில் சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியது.

2023-2024 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார். அவர் தனது 87 நிமிட உரையை வாசிக்கத் தொடங்கினார். இந்த பட்ஜெட் பாஜக அரசின் கடைசி முழு பட்ஜெட் என்பதால் இதில் எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்தன.

இந்த பட்ஜெட்டில் தூய்மை இந்தியா திட்டம், உஜ்வாலா திட்டம், ஜன்தன் திட்டம் உள்ளிட்டவை குறித்து நிதியமைச்சர் பட்டியலிட்டு பேசினார். அப்போது மக்கள் எதிர்பார்த்தது போல் முக்கிய அறிவிப்பையும் அவர் வெளியிட்டிருந்தார்.

Finance Minister Nirmala says Replacing old Political vehicles by slip of the tongue instead of replacing old polluted vehicle which makes laughter in both houses of parliament.