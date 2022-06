ஒரு பெண்ணுக்கே பாதுகாப்பில்லை! நுபுர் சர்மாவுக்கு திடீர் ஆதரவு.. வரிந்து கட்டி வந்த கவுதம் காம்பீர்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இஸ்லாமியர்களின் இறை தூதரான நபிகள் நாயகம் குறித்து அவதூறாக பேசிய பாஜக முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளர் நும்பூர் சர்மாவுக்கு எதிர்ப்பு மற்றும் மிரட்டல்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் அவருக்கு முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரரும் பாஜகவை சேர்ந்தவருமான கௌதம் காம்பீர் ஆதரவு அளித்துள்ளார்.

ஞானவாபி மசூதி தொடர்பாக தொலைக்காட்சி விவாதம் ஒன்றில் பங்கேற்று பேசிய பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் ஆனந்த் சர்மா இஸ்லாமியர்களின் இறை தூதரான நபிகள் நாயகம் குறித்து அவதூறான கருத்துக்களை தெரிவித்தார்.

நாட்டுக்கே போங்க! நுபுர் சர்மா போராட்டம்.. இந்திய, வெளிநாட்டு ஊழியர்களை திருப்பி அனுப்பும் குவைத்!

உலகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு சர்மாவின் இந்த கருத்து பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், சவூதி அரேபியா, அபுதாபி, யேமன் போன்ற முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையாக உள்ள நாடுகள் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பிரச்சினையை எழுப்பியதை அடுத்து, நுபுர் சர்மா மற்றும் ஜிண்டால் ஆகியோர் பாஜக நடவடிக்கை எடுத்தது.

English summary

Gautam Gambhir, a former cricketer, has come out in support of former BJP spokesperson Nupur Sharma amid mounting protests and threats against him for slandering the Prophet.