அமைச்சர் பதவியிலிருந்தா தூக்குறீங்க.. அரசியலில் இருந்தே போறேன்.. பாஜக எம்பி பாபுல் சுப்ரியோ தடாலடி

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: பிரதமர் மோடி அமைச்சரவையில் இருந்து சமீபத்தில் நீக்கப்பட்ட மேற்கு வங்க மாநிலம் அசன்சோல் தொகுதியைச் சேர்ந்த பாஜக எம்.பி., பாபுல் சுப்ரியோ அரசியலில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

அதேநேரம், பாஜக தனது கட்சி என்றும் வேறு எந்த கட்சியிலும் சேரப் போவதில்லை என்றும் கூறியுள்ளார்.

மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை இணை அமைச்சராக கடந்த 8 மாதங்களாக பதவியில் இருந்தவர் பாபுல் சுப்ரியோ. ஆனால், சமீபத்தில் நடந்த அமைச்சரவை மாற்றத்தின் போது பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார்.

இது தொடர்பாக பேஸ்புக்கில் ஒரு நீண்ட பதிவை எழுதிய பாபுல், கடந்த சில நாட்கள் முன்பு அரசியலில் இருந்து விலகும் முடிவை பற்றி அமித் ஷா மற்றும் ஜேபி நட்டாவுக்கு அறிவித்ததாக கூறியுள்ளார்.

Babul Supriyo, a BJP MP from Asansol constituency in West Bengal, who was recently removed from Prime Minister Modi's cabinet, has announced he is leaving from politics. At the same time, he said the BJP was his party and would not join any other party.