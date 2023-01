விமானம் கடத்தப்பட்டது..பயணி போட்ட டிவிட்டால் பரபரத்த டெல்லி விமான நிலையம்..கடைசியில் நடந்த ட்விஸ்ட்

Delhi

டெல்லி: துபாயில் இருந்து ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்பூருக்கு வந்த ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானம் மோசமான வானிலை காரணமாக டெல்லிக்க்கு திருப்பி விடப்பட்டது. விமானம் தாமதம் ஆவதால் கடுப்பான பயணி செய்த செயல் ஒட்டுமொத்த விமான நிலையத்திலும் சிறிது நேரம் பரபரப்புக்கு உள்ளாக்கி விட்டுள்ளது.

விமான பயணத்தின் போது பயணிகள் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் நடந்து கொள்ளும் சம்பவங்கள் சமீப காலமாக அதிகரித்து வருகிறது.

விமான பணிப்பெண்களிடம் ஆக்ரோஷமாக நடப்பது சக பயணிகளிடம் அத்துமீறி செயல்படுவது என அடிக்கடி விமானத்தில் நடைபெறும் சம்பவங்கள் தலைப்புச் செய்திகளாகி வருகின்றன.

English summary

A SpiceJet flight from Dubai to Jaipur in Rajasthan was diverted to Delhi due to bad weather. Due to the delay of the flight, the aggressive behavior of the passenger caused the whole airport to panic for a while.