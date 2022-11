ஜி 20 கூட்டமைப்பு: சின்னம், தீம் வெளியீடு.. "ஒரே பூமி, ஒரே குடும்பம், ஒரே எதிர்காலம்".. பிரதமர் மோடி

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: ஜி 20 மாநாட்டிற்கான லோகோ, தீம், மற்றும் தாரக மந்திரம் ஆகியவற்றை பிரதமர் மோடி இன்று வெளியிட்டார். நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி 'ஜி 20 க்கான இந்தியாவின் கருப்பொருள் (தீம்) ஒரே பூமி, ஒரே குடும்பம், ஒரே எதிர்காலம் என்பதாகும்' என்று பேசினார்.

உலகின் முன்னணி 20 நாடுகளின் மிக முக்கிய கூட்டமைப்பாக ஜி 20 கூட்டமைப்பு உள்ளது.

இந்த அமைப்பில் இந்தியா, இந்தோனேசியா, அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, அர்ஜென்டினா, பிரேசில், சீனா, ஜெர்மனி, ஆஸ்திரேலியா, கனடா, ஜப்பான், ரஷ்யா, தென்ஆப்பிரிக்கா, துருக்கி, தென்கொரியா, இத்தாலி, மெக்சிகோ, சவுதி அரேபியா, பிரான்ஸ், ஐரோப்பிய யூனியன் உள்ளிட்ட 20 நாடுகள் அங்கம் வகிக்கின்றன.

English summary

Prime Minister Modi today unveiled the logo, theme and mantra for the G20 summit. Prime Minister Modi spoke at the event saying 'India's theme for G20 is One Earth, One Family, One Future'.