காந்தியின் பேரன்.. ஜனாதிபதி தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் களமிறக்கப்பட வாய்ப்பு! முழுவிபரம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் நிறுத்துவது தொடர்பாக இன்று டெல்லியில் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி தலைமையில் ஆலோசனை நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில் தான் மேற்கு வங்க மாநில முன்னாள் கவர்னரும், மகாத்மா காந்தியின் பேரனுமான கோபால் கிருஷ்ணா காந்தி எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் ஜனாதிபதி தேர்தலில் களமிறக்கப்படலாம் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்திய ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் முடிவடைய உள்ளது. இதனால் ஜனாதிபதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் இன்று துவங்கியது.

ஜனாதிபதி தேர்தல் ஜூலை 18ல் நடைபெற உள்ளது. ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றி பெற பாஜக, எதிர்க்கட்சிகள் முடிவு செய்து பணிகளை துவங்கி உள்ளன.

English summary

Presidential Poll: Amid of Mamtha banarjee meeting, from the opposition party, some leaders have reached out to former West Bengal governor Gopalkrishna Gandhi as a possible choice, sources said.