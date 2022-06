இட்லி 20 ரூபாய்..சர்வீஸ் சார்ஜ் 60 ரூபாய்! கடிவாளம் போட்ட மத்திய அரசு! கொந்தளிக்கும் ஹோட்டல் சங்கம்!

Delhi

டெல்லி : உணவகங்கள் சேவைக் கட்டணங்கள் வசூலிப்பது சட்ட விரோதமாகும். இந்த நடைமுறையை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ள நிலையில், சேவைக் கட்டணம் வசூலிப்பது சட்டவிரோதமோ அல்லது நியாயமற்ற வியாபார நடவடிக்கையோ இல்லை எனவும், இவ்விவகாரம் மக்களிடையே தேவையற்ற குழப்பத்தை உருவாக்குகிறது என வியாபாரிகள் சங்கத்தினர் கூறியுள்ளனர்.

தமிழகம் மட்டுமல்லாது இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள நடுத்தர அல்லது உயர்தரமான உணவகங்கள் ஹோட்டல்கள் உள்ளிட்டவற்றில் சர்வீஸ் சார்ஜ் எனப்படும் சேவை கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது.

சேவை கட்டணத்தை வாடிக்கையாளர்களை விரும்பி கொடுக்க வேண்டும் என்பது விதிமுறையாக இருக்கும் நிலையில் பெரும்பாலான உணவகங்களில் இது கடைபிடிக்கப்படவில்லை என புகார் எழுந்துள்ளது. இது குறித்து தொடர் புகார்கள் வாடிக்கையாளர்களிடம் தொடந்து புகார்கள் இருந்து வந்தன.

It is illegal for restaurants to charge service fees. While the federal government has called for an immediate end to the practice, trade unions say the service charge is neither illegal nor unjustified, creating unnecessary confusion among the public says hotels association