பாஜக பக்கா பிளான்.. மத்திய அமைச்சராக எல்.முருகன் தேர்வு.. பின்னணி காரணம் என்ன?

டெல்லி: தமிழ்நாடு பாஜக தலைவராக இருக்கும் எல்.முருகன் மத்திய அமைச்சரவையில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்.

மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை இன்று பெரிய அளவில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. 12 மத்திய அமைச்சர்கள் ராஜினாமா செய்துள்ளனர். 43 புதிய அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்கிறார்கள்.

உத்தரபிரதேச மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் 7 பேர் அமைச்சரவையில் இடம் பெறுகிறார்கள். குஜராத்தை சேர்ந்த 5 பேர் மத்திய அமைச்சரவையில் இடம் பெறுகிறார்கள். இந்த மாநிலங்களுக்கு அடுத்தடுத்து தேர்தல்கள் நடைபெற இருப்பதும் கவனிக்கத் தக்கதாக இருக்கிறது.

English summary

How Tamil Nadu BJP leader l Murugan gets union cabinet birth, what are the reasons behind this move by the BJP.