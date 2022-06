இந்திய குடியரசு தலைவர் தேர்தெடுக்கப்படுவது எப்படி? நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல் இதோ!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த்தின் பதவிக்காலம் ஜூலை இறுதியில் முடிவடைய உள்ள நிலையில் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலுக்கான அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது. அதற்கு முன்னதாக தேர்தல் மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் எப்படி நடைபெறுகிறது அதன் நடைமுறைகள் என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம்..

இந்திய குடியரசு தலைவர் தேர்தல் வரும் ஜூலை மாதம் 18ஆம் தேதி அன்று நடைபெறும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ் குமார் டெல்லியில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.

இதற்கான வாக்கு எண்ணிக்கை ஜூலை 21ஆம் தேதி அன்று நடைபெற்று முடிவுகள் வெளியிடப்படும். இந்த தேர்தலில் 776 எம்பிக்களும், 4,033 எம்எல்ஏக்களும் வாக்களிக்கவுள்ளனர். எனவே, தேர்தலுக்கான மொத்த வாக்ளார் எண்ணிக்கை 4,809 ஆகும்.

