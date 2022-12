"நான் ஒன்னும் உன் சர்வன்ட் இல்லை".. விமானத்தில் கத்திய ஆண்.. விட்டு விளாசிய ஏர் ஹோஸ்ட்.. ப்பா!

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: இஸ்தான்புல்லில் இருந்து டெல்லி நோக்கி வந்த இண்டிகோ விமானத்தில் பணிப்பெண் ஒருவர் பயணியை திட்டிய சம்பவம் வைரலாகி உள்ளது.

விமான பணிப்பெண்கள் பொதுவாக எத்தகைய சூழ்நிலையையும் கையாளும் திறன் கொண்டவர்கள். விமானத்தில் பிரச்சனை செய்யும் பயணிகளை கையாள அனைத்து விதமான வித்தைகளையும் கற்றவர்கள்.

பொதுவாக இவர்கள் கோபம் அடைய மாட்டார்கள். பயணிகள் எவ்வளவு மோசமாக நடந்து கொண்டாலும் முடிந்த அளவு கோபத்தை வெளிக்காட்டாமல் இருப்பார்கள்.

English summary

I am not your servant, You shut up: An Indigo flight hosts shuts down the entitled man on air.