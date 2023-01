பெண் பயணி மீது நான் சிறுநீர் கழிக்கவில்லை.. அது என்ன திரவம் தெரியுமா? 'பயங்கரமாக' பழிபோடும் மிஸ்ரா

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: ஏர் இந்தியா விமானத்தில் சக பெண் பயணி மீது போதையில் சிறுநீர் கழித்து பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய சங்கர் மிஸ்ரா, நீதிமன்றத்தில் அப்படியே ப்ளேட்டை மாற்றி பேசினார்.

நீதிமன்றத்தில் நேற்று நடைபெற்ற விசாரணையின் போது ஆஜரான சங்கர் மிஸ்ரா, "நான் அந்த பெண் பயணி மீது சிறுநீர் கழிக்கவில்லை. அவரது அவர் மீது சிறுநீர் கழித்துக் கொண்டார்" எனக் கூறினார்.

100-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் சங்கர் மிஸ்ராவின் இந்த கீழ்த்தரமான செயலை பார்த்த பின்னரும், வாட்ஸ் அப்பில் அந்தப் பெண்ணிடம் சங்கர் மிஸ்ரா தொடர்ச்சியாக மன்னிப்பு கேட்ட சாட்சியும் போலீஸாரிடம் இருக்கும் போதிலும், அவர் இவ்வாறு கூறியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Shankar Mishra, who caused a huge controversy after urinating on a female passenger in an Air India flight, refused the charges on hime in court. He said that he did not urinate on the female passenger. She herself urinated on her.