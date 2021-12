பாஜகவில் பிரசாந்த் கிஷோர்.. கிளம்பிய தகவல்களுக்கு அவரே கொடுத்த பதில் என்ன தெரியுமா?

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: 'ஐபேக்' நிறுவனத்தை நடத்தி வரும் அரசியல் ஆலோசகர், வியூக நிபுணர் பிரசாந்த் கிஷோர் தனது அரசியல் நிபுணத்துவம் மூலம் முக்கிய அரசியல் கட்சிகளை ஆட்சியில் அமர முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளார்.

தேர்தல் வெற்றிகளைத் தேடித் தரும் வியூகங்களை, செயல்திட்டங்களைச் செயல்படுத்துதில் கைதேர்ந்தவர் பிரசாந்த் கிஷோர்.

"I will never join the BJP," said Prashant Kishore, a political adviser and strategist. There were disagreements with Nitish Kumar. Had to resign because of it. He also said that I was a "failed politician" in that sense