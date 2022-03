இதுதான் சீக்ரெட்! 125 வயதில்! மோடி முன் குனிந்து வணங்கி.. கெத்தாக நடந்த யோகா குரு! எப்படி சாத்தியம்?

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் மூலம் கடந்த 3 நாட்களுக்கு முன் பத்ம விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. இந்த விருது வழங்கும் விழாவில் யோகா குருவான சுவாமி சிவானந்தா விருது பெற்ற நிகழ்வு பெரிய அளவில் கவனத்திற்கு உள்ளானது.. பல்வேறு காரணங்களுக்காக அந்த வீடியோ வைரலாகி வருகிறது! என்ன நடந்தது என்று பார்க்கலாம்!

குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பத்ம விருதுகளை வழங்கிய போது பத்ம ஸ்ரீ விருது வாங்க யோகா குருவான சுவாமி சிவானந்தா நடந்து வந்தார். வெள்ளை உடை, வெள்ளை வேஷ்டியில் திடமாக நடந்து வந்தவர்.. பிரதமர் மோடியை பார்த்ததும் அவருக்கு முன்பாக மண்டியிட்டு மரியாதை செலுத்தினார்.

யோகா குருவான சுவாமி சிவானந்தா இப்படி செய்ததை பார்த்ததும் பிரதமர் மோடியும் சட்டென எழுந்து, வளைந்து, அவருக்கு பதில் மரியாதை செலுத்தினார். அதோடு நிற்கவில்லை.. இதை முகம் முழுக்க சிரிப்போடு பார்த்துக்கொண்டு இருந்த குடியரசுத் தலைவர் கோவிந்தையும் பார்த்து யோகா குருவான சுவாமி சிவானந்தா மண்டியிட்டு வணங்கினார்.

English summary

125 years old Yoga Guru Swami Sivananda bends before PM Modi: How does it possible? What is his lifestyle? - All you need to know about the every green young man.