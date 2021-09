பல அடுக்கு பாதுகாப்புடன் பள்ளிகளைப் படிப்படியாக திறக்க ஐசிஎம்ஆர் நிபுணர்கள் அறிவுறுத்தல்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: கொரோனா பெருந்தொற்று பரவலை தடுக்கும் வகையில் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பள்ளிகள் மூடப்பட்டிருக்கின்றன. இந்நிலையில், பள்ளிகளைப் படிப்படியாக திறக்கப்பட வேண்டுமென இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கவுன்சிலை சேர்ந்த நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பள்ளிகள் திறக்கப்படும்போது, ஆசிரியர்கள், ஊழியர்கள், குழந்தைகளை வாகனங்களில் அழைத்துச் செல்லும் ஊழியர்கள் கண்டிப்பாகத் தடுப்பூசி செலுத்தியிருப்பதை இறுதி செய்ய வேண்டும். முகக்கவசம் கட்டாயம் அணிவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் ஐசிஎம்ஆர் நிபுணர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி இதழில், யுனெஸ்கோவின் அறிக்கையைச் சுட்டிக்காட்டி ஐசிஎம்ஆர் வல்லுநர்கள் பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். "கொரோனா பெருந்தொற்றுக் காலத்தில் பள்ளிகளைத் திறத்தல்: ஒரு நிலையான குழப்பம்" என்ற தலைப்பில் கட்டுரை எழுதப்பட்டுள்ளது. அந்தக்கட்டுரையில் பள்ளிகளை திறப்பது குறித்து சில அறிவுரைகளை வழங்கியுள்ளனர். பள்ளிகளில் குழந்தைகளுக்கு உடல் வெப்பநிலை மற்றும் கொரோனா அறிகுறிகளை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டுமென அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Schools have been closed for more than a year and a half to prevent the spread of the corona epidemic. In this situation, experts from the Medical Research Council of India have said that schools should be opened gradually.